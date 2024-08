Starlink proposera un service d’appels d’urgence utilisable gratuitement

En voilà une décision tout à fait louable ! Elon Musk a déclaré il y a quelques heures sur X que Starlink (une division de SpaceX) proposerait bientôt un service d’appels d’urgence utilisable sans aucun surcoût pour l’utilisateur : « Après y avoir bien réfléchi, Starlink de SpaceX proposera un service gratuit d’accès aux urgences pour les personnes en détresse. Ce service sera disponible partout dans le monde, en fonction des validations des gouvernements de chaque pays » Et de conclure : « On ne peut pas se retrouver dans une situation où quelqu’un mourrait à cause d’un oublie ou d’un défaut de paiement ».

After thinking it through, SpaceX Starlink will provide emergency services access for mobile phones for people in distress for free.

This applies worldwide, subject to approval by country governments.

Can’t have a situation where someone dies because they forgot or were unable…

— Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2024