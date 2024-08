Instagram permet maintenant d’ajouter des textes sur les photos et de superposer des images

Instagram propose de nouveaux outils à ses utilisateurs qui leur permettent d’ajouter du texte sur les photos juste avant de les mettre en ligne. Il n’est plus nécessaire de passer par une application tierce pour réaliser cette opération.

Vous pouvez désormais ajouter du texte, en utilisant notamment les dernières polices d’écritures, et superposer des images à l’aide des stickers sur vos photos et carrousels. Cela vous offre une plus grande flexibilité en matière de créativité pour créer du contenu qui se démarque, et cela vous permet d’explorer de nouvelles manières plus ludiques de raconter une histoire avec des photos et des carrousels.

Pour utiliser le nouvel outil de texte, il vous suffit d’appuyer sur le bouton de texte après avoir sélectionné une photo dans votre galerie. Vous pouvez superposer des images supplémentaires en appuyant sur le bouton de la galerie en haut à droite de votre écran. Appuyez sur le sticker pour modifier sa forme et choisir le rectangle, le carré, le rond, le cœur ou l’étoile.

En outre, les Reels, et les stories bénéficient d’améliorations au niveau du texte. Il y a de nouvelles polices d’écriture, ainsi que des effets et des animations que vous pouvez ajouter au texte pour le rendre plus vivant.

Ces mises à jour font suite à une série d’améliorations récentes d’Instagram, notamment un moyen d’ajouter des chansons à votre profil et la possibilité de partager 20 photos/vidéos dans le carrousel d’une seule publication.