Instagram autorise désormais jusqu’à 20 photos/vidéos par publication

Instagram double le nombre de photos et de vidéos qu’un utilisateur peut poster avec une seule publication. Le maximum est désormais de 20 contenus par carrousel, contre 10 auparavant.

Pendant plusieurs années, Instagram autorisait seulement une photo par publication. Il y a ensuite eu le support des vidéos, mais là encore c’était limité à une vidéo par publication. En 2017, le réseau social a mis en place le carrousel, cela permet de poster plusieurs photos et vidéos dans une seule et même publication. Et voilà donc aujourd’hui une amélioration avec 20 contenus au maximum.

Il est possible que ce changement soit en lien avec TikTok. Le réseau social, très prisé par les jeunes, propose lui aussi un système de carrousel et il est possible de poster jusqu’à 35 photos/images. Instagram a certainement vu que ce format avait du succès chez son concurrent, d’où l’intérêt de revoir la limite à la hausse pour ses propres utilisateurs.

Le fait de pouvoir publier 20 contenus est disponible dès aujourd’hui sur Instagram. Mais comme souvent avec le réseau social, il s’agit d’un déploiement progressif. Certains utilisateurs peuvent profiter dès maintenant de la nouveauté. Pour les autres, ce sera en place au fil des prochains jours ou des prochaines semaines selon les cas. Assurez-vous également d’avoir votre application à jour.