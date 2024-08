Fēnix 8 et Enduro 3 : Garmin dévoile ses nouvelles gammes de montres connectées

Le lancement de nouvelles montres connectées Garmin est toujours un petit évènement. Le fabricant vient de dévoiler ses nouveaux modèles fēnix 8 et Enduro 3, et il y en a vraiment pour tous les goûts. La fēnix 8 est une smartwatch au look travaillé disponible en deux modèles, l’un avec un écran AMOLED et trois tailles de boitier (43, 47 et 51 mm), le second, la Fenix Solar, avec un écran MIP transflectif à énergie solaire (qui permet de gagner en autonomie) et des boitiers 47 et 51 mm (pour un poids de 60 grammes). La différence d’autonomie est d’ailleurs considérable entre ces deux modèles, soit 29 jours pour la fēnix 8 Amoled, et 48 jours (!) pour la fēnix à écran MIP (qui dépasse la fēnix 7 de 11 jours).



Le plein de fonctions pour la Garmin fēnix 8

Hormis l’écran, les caractéristiques et les fonctions intégrées sont les mêmes pour les deux modèles : petites animations sur l’écran (enfin un peu moins d’austérité), pilotage à la voix (y compris hors ligne), SMS à la voix, réception des appels sans sortir le smartphone, torche LED avec luminosité contrôlable depuis l’écran, affichage et planification d’un itinéraire, nouveaux programmes d’entrainement, fonctions pour les plongeurs, c’est peu dire que la montre a de vrais atouts à faire valoir… et le tarif qui va avec. Les tarifs démarrent à 1000 euros pour le modèle AMOLED et à 1100 euros pour la Solar.

Une autonomie record pour l’Enduro 3

L’ambiance est nettement plus baroudeuse du côté de l’Enduro 3, cette dernière étant capable de tenir jusqu’à 320 heures en mode GPS grâce là encore à son écran MIP à énergie solaire. C’est plus de deux fois l’autonomie du précédent modèle (150 heures). Le boitier ne propose qu’une seule taille (51 mm) et le poids est de 63 grammes. L’Enduro 3 propose certaines des fonctions de la Fenix 8, mais il lui manque tout de même un composant important, le micro. Cette absence ne permet pas de lancer certaines fonctions à la voix ou de se servir de l’Enduro pour prendre des appels. En revanche, les fonctions pour le trail ou la randonnée sont extrêmement complètes (mais aussi le ski de fond, la natation, etc). Le prix est un poil plus doux que celui de la Fenix 8, soit 900 euros.

L’Enduro 3 et la Fenix 8 sont disponibles à la vente sur le site de Garmin.