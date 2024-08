Dublin refuse le projet de Google de construire un troisième centre de données en Irlande

Les projets de Google concernant l’installation d’un troisième data center à Dublin ont été stoppés net par le South Dublin County Council irlandais (SDCC). L’organisme d’Etat a rejeté les plans de la firme de Mountain View à cause des fortes préoccupations concernant l’absence d’énergies renouvelables sur place et l’impact potentiel de cette installation sur l’approvisionnement énergétique local. Cette décision du SDCC reflète l’attention croissante portée à la consommation énergétique des entreprises technologiques, d’autant plus que le réseau électrique irlandais fait face à des problèmes de capacité (ou de sous-capacité). Google exploite actuellement deux centres de données dans la région et avait annoncé ses plans pour une troisième installation au mois de juin dernier, rappelant au passage son engagement à soutenir l’économie numérique du pays.

Le rejet de ce date center n’est pas forcément une surprise dans la mesure où depuis quelques trimestres, l’Irlande se montre nettement moins souple concernant les autorisations d’installation pour les « giga-data centers ». Cette rigueur est principalement due à EirGrid, l’opérateur national du réseau électrique irlandais, dont le réseau est en sous capacité chronique depuis des années., ce qui entraine de facto un moratoire sur chaque demande d’autorisation dans le pays. Malgré ces nouvelles contraintes, Amazon a obtenu l’autorisation de construire trois nouveaux data centers à Dublin en septembre dernier, une décision peut-être motivée par des efforts plus soutenus en terme d’énergie renouvelable.

Google dispose maintenant d’un mois pour faire appel de la décision du South Dublin County Council.