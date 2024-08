Sony augmente le prix de la PlayStation 5 de 19% au Japon et se justifie

Mauvaise nouvelle pour le Japon : Sony annonce une hausse de prix pour sa PlayStation 5. La hausse est de l’ordre de 19%, le nouveau prix de la console étant de 80 000 yens (497 euros).

Cette décision surprise intervient alors que les ventes de la PS5 ont ralenti et qu’il faut s’attendre à l’arrivée d’une PlayStation 5 Pro plus puissante dans quelques mois. Les prix des accessoires tels que la manette sans fil DualSense et le casque sans fil Pulse vont également augmenter au Japon à partir du 2 septembre.

« Cette décision prend en considération l’impact commercial de l’environnement externe sévère, y compris les récentes fluctuations économiques mondiales », a déclaré Sony sur son blog PlayStation.

Ces hausses de prix font suite à l’augmentation par Sony, au début du mois, des prix de vente conseillés pour ses téléviseurs, ses écouteurs et ses appareils photo. Microsoft a également annoncé une augmentation des tarifs de ses consoles Xbox Series X/S au Japon au début du mois, portant le prix de la Xbox Series X de 12% à près de 67 000 yens (416 euros).

En France, la PlayStation 5 Slim est disponible au prix de 449,99 euros pour le modèle Digital (sans lecteur de disque) et 549,99 euros pour le modèle standard (avec lecteur de disque). Rien ne suggère une potentielle hausse de prix comme ce qu’il vient d’avoir lieu au Japon.