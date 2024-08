Sony a vendu 61,7 millions de PS5, mais le rythme baisse

Sony a publié aujourd’hui ses résultats financiers et révèle avoir vendu 61,7 millions de PlayStation 5 depuis la sortie. C’est beaucoup, mais les ventes ont reculé si l’on compare à la même période il y a un an.

Entre avril et juin 2024, Sony a vendu 2,4 millions de PS5. Il y a un an, il y a eu 3,3 millions de ventes à la même période. Néanmoins, la division jeu vidéo de Sony s’est bien débrouillée au printemps avec les ventes de jeux et services qui ont augmenté de 12% et le revenu d’exploitation qui a atteint 49,2 milliards de yens (306,61 millions d’euros), en progression de 32%.

Sony attribue l’augmentation d’une année sur l’autre à l’impact des taux de change, à l’augmentation des ventes de logiciels de jeux first-party, ainsi qu’à l’augmentation des ventes de services de réseau, principalement avec le PlayStation Plus. La société reconnaît toutefois une « diminution des ventes de matériel en raison d’une baisse des ventes unitaires ».

D’autre part, Sony partage les données pour les jeux physiques et les jeux dématérialisés. La part était de 80% pour les téléchargements contre 20% pour les jeux physiques. En comparaison, la part pour les téléchargements était de 70% lors de l’année fiscale 2023.

À la suite des résultats financiers, Sony a révisé ses prévisions pour la division des jeux pour l’exercice 2024 (avril 2024 – mars 2025), ajustant ses prévisions de ventes et de revenus d’exploitation à la hausse de 3%.