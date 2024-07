PlayStation Plus août 2024 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony présente la liste des jeux PS4 et PS5 offerts en août 2024 pour tous ceux qui ont un abonnement PlayStation Plus. On retrouve trois jeux. Ils seront disponibles dès le 6 août.

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus est Lego Star Wars : La Saga Skywalker (PS4, PS5). Rejouez les neuf films de la saga Star Wars dans un nouveau jeu vidéo Lego unique. Vivez des aventures remplies d’humour avec un degré de liberté inégalé dans la galaxie Lego Star Wars. Vous voulez incarner un Jedi ? Un Sith ? Un rebelle, un chasseur de primes ou un droïde ? Lego Star Wars : La Saga Skywalker comporte des centaines de personnages jouables issus des quatre coins de la galaxie.

En deuxième jeu, on retrouve Five Nights at Freddy’s: Security Breach (PS4, PS5). Incarnez Gregory, un jeune homme coincé pour la nuit dans le Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex. Avec l’aide de Freddy Fazbear en personne, Gregory doit survivre et échapper aux personnages de Five Nights at Freddy’s (réinventés et rejoints par de toutes nouvelles menaces effroyables) qui le traquent sans relâche.

Enfin, le troisième jeu est Ender Lilies: Quietus of the Knights (PS4). Résolvez le mystère de la destruction d’un royaume dans ce RPG d’action en 2D qui se déroule dans un monde de dark fantasy. Vous parcourez le royaume de Lointerre, aussi beau que tragique avec son château majestueux, sa forêt submergée et ses profondeurs corrompues. De gigantesques boss vous attendent. Ils n’hésiteront pas à vous ôter la vie s’ils en ont l’opportunité. Terrassez-les pour les libérer de la malédiction qui les frappe et en faire vos alliés. Surmontez les défis qui s’offrent à vous et découvrez la vérité avec de puissants chevaliers à vos côtés.