X testerait un outil de visioconférence

X (anciennement Twitter), le réseau social supervisé par Elon Musk (ce dernier n’est plus le CEO de l’entreprise), teste en ce moment même un outil de visioconférence pour concurrencer des plateformes telles que Zoom, Google Meet et Microsoft Teams. Cet outil a déjà été utilisé en interne et aurait reçu des retours positifs de la part des employés, ces derniers louant notamment les fonctionnalités comme l’épinglage des intervenants et le système de notification (qui devrait être encore amélioré). Rien n’a encore filtré concernant la date de sortie de cette fonctionnalité, mais l’on sait que X prévoirait de l’intégrer dans Spaces, son service de streaming vidéo en direct, permettant ainsi aux utilisateurs de basculer facilement entre visioconférence et streaming.

First ever 𝕏 Conference meeting with some of my great @X and @XDevelopers teammates.

Already a really strong alternative to Google Hangouts, Zoom, AWS Chime, and certainly… Microsoft Teams 🤠

Minimal feedback that is likely coming:

– better vis or notification when someone… pic.twitter.com/FJ252w6m4C

— Chris Park (@chrisparkX) August 23, 2024