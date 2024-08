Une startup néerlandaise dévoile une technologie capable de localiser les nids de frelons asiatiques

Les apiculteurs seront ravis : aux Pays-Bas, la start-up Robor Nature a développé un dispositif innovant permettant de localiser les nids de frelons asiatiques, l’outil étant principalement destiné aux apiculteurs. Ce système ultraléger (0,16 g), se fixe sur un frelon précédemment capturé et permet par la suite de suivre l’insecte dans ses déplacements. Il est alors aisé de localiser précisément le nid de frelons, sachant que cette micro-balise peut être associée à un radar à main voire à un drone permettant de surveiller les ruches sur une distance de deux kilomètres au maximum.



En complément de cette technologie, l’application mobile Hornet permet aux apiculteurs d’être informés sur les nids de frelons déjà localisés et de recevoir des alertes en temps réel lorsqu’un nouveau nid est détecté. Cette application favorise aussi la collaboration entre les professionnels d’une même zone, rendant la lutte contre les frelons asiatiques bien plus efficace. A quand son introduction en France ? Pour rappel, les frelons asiatiques sont arrivés en France au début des années 2000 (en 2006, 13 départements français du sud ouest étaient déjà envahis de frelons), une invasion qui menace la vie des ruches et le métier d’apiculteur.