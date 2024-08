Ikea teste la vente en ligne de meubles d’occasion

Ikea a lancé une place de marché permettant de vendre et d’acheter des articles d’occasion de sa marque. Le test, qui concerne pour l’instant Madrid (Espagne) et Oslo (Norvège), va rester jusqu’en décembre avant son éventuelle généralisation.

La plateforme, Ikea Preowned, permet aux utilisateurs de proposer leurs meubles avec des photos et un prix. Les annonces ressemblent beaucoup à ce que l’on peut voir sur le site principal d’Ikea. Toutefois, les acheteurs et les vendeurs doivent convenir d’un lieu et d’une heure de rendez-vous pour la remise des meubles.

Pour l’instant, les vendeurs ont la possibilité d’être payés par virement bancaire sans frais supplémentaires ou en recevant une carte-cadeau Ikea avec un supplément de 15% sur le prix d’achat du meuble. Vous ne pouvez pas retourner les articles endommagés ou qui ne sont pas dans l’état auquel vous vous attendiez, mais vous pouvez demander un remboursement, précise Ikea.

« Nous allons vérifier toute la portée de cette mesure, y compris sur le plan économique. Si un grand nombre de personnes utilisent l’offre pour obtenir une réduction chez Ikea, c’est un bon moyen de renouer avec les clients », a dit Jesper Brodin, directeur général d’Ingka (qui exploite la grande majorité des magasins Ikea), au Financial Times. « Je suis très curieux. Je pense que c’est une bonne idée sur le plan commercial », a-t-il ajouté.

Selon Ikea, le marché mondial du mobilier d’occasion connaît une croissance rapide, avec un taux de croissance annuel prévu de 6,4% en 2024. Environ 10% du marché de l’ameublement d’occasion est constitué de produits de sa marque, selon le groupe.