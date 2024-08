IBM ferme ses bureaux de R&D en Chine ; un millier de postes supprimés

IBM vient d’annoncer la fermeture de la totalité de ses opérations de recherche et développement en Chine, ce qui entraînera mécaniquement la suppression d’environ 1 000 postes. Cette décision est attribuée à une concurrence accrue des entreprises chinoises, à une baisse des performances commerciales dans la région, ainsi qu’à l’intensification des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, notamment dans le secteur technologique. Le facteur principal est sans doute financier : les revenus d’IBM en Chine ont chuté de près de 20 % l’an dernier, et les perspectives ne sont pas vraiment meilleures pour l’année en cours.

Dans le cadre de sa restructuration, IBM prévoit de déplacer ses efforts de recherche et développement vers d’autres régions du monde telles que l’Inde. L’arrêt de la R&D en Chine affectera devrait affecter exclusivement les employés des principales villes chinoises comme Shanghai et Pékin. Cette décision illustre l’impact grandissant des tensions technologiques en cours entre les États-Unis et la Chine, tensions qui ont conduit à des restrictions américaines sur les exportations de puces AI et à des mesures de représailles de la part de la Chine contre les entreprises technologiques US.