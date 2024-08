Pixel 9 Pro XL : déjà des problèmes de charge sans fil, même avec le chargeur de Google

Le Pixel 9 Pro XL est disponible depuis peu à l’achat et le smartphone de Google rencontre déjà des problèmes avec la charge sans fil. Cela concerne même l’usage du Pixel Stand, à savoir le chargeur de Google.

Certains des premiers acheteurs des Pixel 9, avec le Pixel 9 Pro XL en particulier, ont constaté que la charge sans fil est peu fiable. Des signalements sur les forums de Google (ici et là) et Reddit montrent des utilisateurs du Pixel 9 Pro XL avoir un succès avec la charge sans fil pendant quelques secondes ou minutes, puis un échec. Certains signalent le problème sur des chargeurs de type MagSafe avec une coque, ainsi que sur le téléphone sans coque sur le chargeur Pixel Stand de Google.

Google n’a pas encore reconnu publiquement le problème, mais un utilisateur sur Reddit affirme que le service d’assistance de Google lui a dit que c’est un bug connu et que les équipes sont en train de l’examiner afin de le corriger. Comme pour toutes les informations fournies par le service clients, il convient toutefois de prendre cette information avec des pincettes.

Il semblerait donc que ce soit un problème logiciel et non matériel. Le premier est préférable parce qu’il peut être corrigé avec une mise à jour. En cas de problème matériel, il faut procéder à un échange et espérer que le nouveau modèle n’aura pas le problème.