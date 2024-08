Un Nintendo Direct annoncé pour le 27 août avec des jeux Switch

Nintendo annonce la tenue d’un Nintendo Direct pour demain, le 27 août, à 16 heures. Il ne sera pas seul, puisqu’il y aura également un Indie World. Dans les deux cas, ce sera l’occasion de se focaliser sur les jeux pour Switch, avec un accent sur les titres indépendants avec l’Indie World.

« Rendez-vous demain, mardi 27/08 à 16:00, pour environ 40 minutes d’annonces et d’informations avec un Indie World suivi d’un Nintendo Direct: Partner Showcase ! », annonce Nintendo sur ses réseaux sociaux. Le groupe précise qu’il n’y aura pas une annonce pour la Switch 2. « Veuillez noter que ces présentations n’incluront aucune mention de ce qui succèdera à la Nintendo Switch », peut-on lire.

Rendez-vous demain, mardi 27/08 à 16:00, pour environ 40 minutes d'annonces et d'informations avec un #IndieWorld suivi d'un #NintendoDirect: Partner Showcase ! 🎥 Regardez-les ici : https://t.co/7aeYWtkFS3 pic.twitter.com/JlLavJXAaE — Nintendo France (@NintendoFrance) August 26, 2024

Le précédent Nintendo Direct : Partner Showcase a eu lieu en février et a mis en avant les jeux des partenaires de Nintendo. Parmi les points forts, citons Disney Epic Mickey : Rebrushed, Grounded et Pentiment, les premiers jeux Xbox à arriver sur Switch, Super Monkey Ball Banana Rumble, Star Wars Battlefront Classic Collection et bien plus encore.

Pour sa part, le précédent Indie World Showcase a été diffusé en avril et a présenté des titres tels que Steamworld Heist 2, Lorelei and the Laser Eyes, Europa, Teenage Mutant Ninja Turtles : Splintered Fate, Animal Well, Another Crab’s Treasure et bien d’autres encore.

Qu’en est-il de la Switch 2 ? Nintendo a bien fait comprendre qu’elle ne devrait pas arriver avant avril 2025. Nous avons donc encore un peu de temps avant de la découvrir officiellement.