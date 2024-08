Pixel 9a : un nouveau leak suggère un changement de design

Une nouvelle fuite d’images supposées du Pixel 9a suggère des changements de design potentiels pour le prochain appareil de la série A de Google. Les images, qui proviennent d’une publication désormais supprimée sur un groupe privé de fans de Pixel au Vietnam, indiquent que le Pixel 9a pourrait légèrement diverger de la série principale Pixel 9. Ce dernier aplatirait ou supprimerait la barre de caméra (qui est en quelque sorte la « signature » de la gamme Pixel), et intégrer un double capteur photo au dos de l’appareil. Ce changement de design pourrait aider à différencier la série A des modèles principaux et potentiellement réduire les coûts.

Les images en fuite semblent également indiquer que le Pixel 9a adoptera le design angulaire de la série Pixel 9, avec des rails latéraux plats et un emplacement pour la carte SIM situé sur la bordure inférieure, similaire donc à la dernière gamme de Pixels. L’appareil semble avoir une coque arrière mate et des rails latéraux assortis, et devrait être disponible en quatre couleurs, y compris une option argentée. Ces informations sont à prendre avec les pincettes d’usage, sachant que le Pixel 8a a été commercialisé il y a quelques mois à peine et que la date de lancement du Pixel 9a reste incertaine.