Megalopolis : les citations négatives du dernier trailer ont été générées par IA

Et voilà comment une campagne marketing jugée brillante est en train de tourner au fiasco. Face à l’accueil critique pour le moins très mitigé du film Megalopolis de Francis Ford Coppola, la société de production en charge du métrage a décidé de diffuser un trailer rempli de citations négatives de critiques sur des chefs d’oeuvres cette fois incontestables du réalisateur américain (comme Apocalypse Now ou Le Parrain par exemple). Une façon comme un autre de montrer que les critiques se trompent parfois lourdement en éviscérant un film jugé décalé à sa sortie. Megalopolis serait ainsi trop avancé pour son temps en quelque sorte…

Oui mais voilà, une enquête menée par le site Deadline indique que ces citations sont toutes fausses, et pires, qu’elles ont été générées par l’IA ! On apprend aussi que Eddie Egan, l’un des responsables de cette bande-annonce, a été évincé de l’équipe marketing autour de Megalopolis ! Il s’avère en fait que les citations affichées sur le trailer ne correspondent pas à aux avis des critiques sur les films de Coppola. Aucun critique n’a par exemple écrit que Le Parrain est « un film bâclé et auto-indulgent », le film faisant au contraire la quasi unanimité auprès des critiques.

L’IA n’aurait pas forcément été utilisées ici pour générer directement de fausses citations. Il est tout aussi possible (voire probable) que les personnes en charge du trailer aient demandé à l’IA de récupérer des citations sur tel ou tel film de Coppola, sachant que malheureusement, les LLM ont encore trop tendance à se planter dans les grandes largeurs et à produire des données inexactes. Suite à ces accusations, le dernier trailer de Megalopolis a été retiré de la toile.