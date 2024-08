CrowdStrike : Microsoft va organiser une réunion pour tirer les leçons de la grande panne informatique mondiale

Microsoft organisera une conférence spéciale le 10 septembre à son siège de Redmond, dans l’État de Washington, afin de discuter des leçons tirées et des mesures de sécurité à prendre après la grande panne informatique causée au mois de juillet dernier par la société CrowdStrike. Le Windows Endpoint Security Ecosystem Summit réunira des représentants de Microsoft, CrowdStrike et d’autres entreprises de cybersécurité avec pour objectif d’examiner les changements à prendre dans les pratiques de l’industrie afin de prévenir de futurs incidents de ce type.

Les principaux sujets aborderont entre autres le passage des applications du mode noyau au mode utilisateur, qui sont plus isolées et moins susceptibles de provoquer des pannes à l’échelle du système. De plus, la conférence évoquera l’implémentation de la technologie eBPF pour vérifier les programmes sans déclencher de pannes, ainsi que l’adoption de langages de programmation plus sûrs comme Rust. Pour rappel, CrowdStrike avait avoué que des logiciels de test défectueux inclus dans sa mise à jour avaient causé l’arrêt de nombreux serveurs et systèmes informatiques, affectant 8,5 millions de machines Windows dans le monde.