inZOI, le sérieux concurrent des Sims, prépare sa sortie sur PS5 et Xbox Series X/S

Il est d’ores et déjà possible de tester inZOI, le nouveau jeu du studio coréen Krafton, mais uniquement sur PC pour le moment. Que se passe-t-il pour les joueurs avec une PlayStation 5 ou une Xbox Series X/S ? Bonne nouvelle, ils auront également le droit au jeu concurrent des Sims.

Sur le Discord officiel pour inZOI, Krafton propose une foire à questions et évoque notamment la sortie sur console. « Il est actuellement disponible sur PC (Steam) et devrait l’être plus tard sur les consoles comme la PS5 et la Xbox », peut-on lire. Il n’y a aucune autre information, comme la date de sortie.

Krafton a annoncé inZOI en novembre 2023 et indique aujourd’hui que le développement progresse en douceur. Une sortie à la fin 2024 est actuellement la seule indication d’un lancement complet. Il semble également que la sortie sur console ne se fera pas en même temps que le lancement sur PC, ce qui signifie que les joueurs sur PS5 et Xbox devront attendre encore plus longtemps. On se doute bien que ce sera au moins 2025, mais quand exactement… mystère.

inZOI est un jeu de simulation de vie où le joueur peut modifier n’importe quel aspect de son monde pour créer des histoires et des expériences uniques. Tout comme dans le monde réel, vous pouvez trouver des emplois pour gagner votre vie tout en formant des relations profondes par le biais d’interactions. Avec une simulation de communauté complète où chaque personnage agit selon son libre arbitre, vous pouvez vivre des événements inattendus et ressentir les diverses émotions que la vie a à offrir.

Le jeu vient clairement concurrencer les Sims d’Electronic Arts et les premiers retours sont plus que positifs. EA a du souci à se faire à ce niveau.