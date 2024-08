[Gamescom] Lost in Random : le second volet arrivera dans le Game Pass… et devient un roguelite

Lost in Random était l’un des jeux les plus rafraichissants du catalogue EA Originals, et l’annonce de sa suite lors de la Gamescom est une vraie surprise. Lost in Random : The Eternal Die n’est pas seulement un second volet, c’est aussi un tout nouveau jeu, avec un gameplay très différent de celui de Lost in Random premier du nom. Paire, l’héroïne de Lost in Randon, n’est plus du voyage : les nouveaux héros de The Eternal Die ne sont autre que la guerrière Aleksandra et son compagnon, la dé Fortune. Surtout, la vue à la troisième personne s’efface au profit d’une vue de haut, car Lost in Random : The Eternal Die devient cette fois un rogelite dont le gameplay rappelle beaucoup l’excellent Hades.



« Nous avons réfléchi à la manière de développer ce monde et nous avons décidé de créer un rogue-lite plein d’action et de hasard, en augmentant les enjeux et la vitesse pour créer une toute nouvelle expérience de jeu. » affirme Martin Storm, le directeur du jeu, pour justifier ce changement radical de gameplay. Au vu des premières réactions et commentaires, le pari semble pour le moins risqué. Lost in Random : The Eternal Die sortira en 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch, PC et day one dans le Game Pass.