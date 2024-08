Twitch annonce une hausse des prix des abonnements sur mobile

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Twitch : le service de vidéos annonce une hausse de prix pour les abonnements au niveau de son application mobile, que ce soit sur iOS ou Android. Ce sera une réalité dans plus de 40 pays, dont en France.

Dans un e-mail envoyé aujourd’hui, Twitch indique :

Les abonnements permettent à votre audience de soutenir votre chaîne. En raison de la hausse des coûts et des fluctuations des devises locales, nous mettons à jour les tarifs des abonnements de niveau 1 et des abonnements- cadeaux dans les applications mobiles Twitch sur iOS et Android dans plus de 40 pays. À compter du 1er octobre, le tarif des nouveaux abonnements passera à 6,49 EUR dans votre pays. Nous informerons vos abonnés à partir du mois d’octobre, et leurs abonnements seront renouvelés au nouveau tarif à partir du 1er novembre.

Ce changement tarifaire agace quelque peu les utilisateurs. Il y a déjà eu des hausses de prix sur Twitch en 2024 et la dernière remonte… au mois dernier. Le prix pour un abonnement de niveau 1 était passé de 3,99€ à 4,99€ par mois. Dès le 1er octobre, ce sera de 4,99€ à 6,49€ par mois. Le changement concernera uniquement les abonnements pris depuis l’application mobile. Rien ne change au niveau de la version Web, pour l’instant du moins.

Mais pourquoi une hausse de prix sur mobile en particulier ? Il y a fort à parier que Twitch réagit aux 30% de commission qu’Apple (iOS) et Google (Android) prennent au niveau des transactions. De manière générale, il est plus souvent intéressant de s’abonner à un service via le Web plutôt que l’application.