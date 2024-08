La startup D-ID lance une IA de traduction qui clone la voix de l’utilisateur

D-ID, une plateforme de création vidéo basée sur l’IA, a lancé un nouvel outil qui non seulement traduit les vidéos dans différentes langues, mais clone également la voix du locuteur et ajuste les mouvements de ses lèvres pour correspondre au discours traduit. Cette technologie s’appuie sur les technologies déjà mises au point par D-ID pour l’animation de photos et la création d’images « parlantes ». Après une levée de fonds de 25 millions de dollars en 2022, D-ID propose désormais cette fonctionnalité de traduction vidéo par IA à ses abonnés, offrant ainsi un accès à 30 langues, dont l’arabe, le mandarin et l’espagnol.



L’outil de traduction vidéo par IA est conçu pour aider les créateurs et les entreprises à réduire les coûts de localisation en facilitant l’expansion de leur contenu à l’échelle mondiale dans les domaines du marketing, du divertissement et des réseaux sociaux. Cette technologie s’inscrit dans une tendance croissante de traduction et de doublage vidéo alimentée par l’IA, en concurrence avec des solutions similaires proposées par des entreprises comme YouTube, Microsoft et Vimeo. On note que ces outils deviennent de plus en plus accessibles, permettant aux « petits » créateurs d’atteindre un public plus large grâce à la traduction et à la localisation de leur contenu.

La nouvelle technologie de traduction de D-ID est disponible via son D-ID Studio et son API, avec un essai gratuit d’un mois et des démonstrations supplémentaires disponibles sur son site web.