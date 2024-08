Nothing bannit le télétravail

C’est un constat malheureusement assez général : les startups de la tech ne sont pas très modernes en termes d’organisation du travail. Apple, Microsoft, Meta, Amazon, Google voire Zoom (!) renâclent à offrir des journées en télétravail à leurs employés et les sociétés contrôlées par Musk avaient littéralement banni cette pratique. Il faudra rajouter à cette longue liste la startup Nothing, qui impose désormais à ses 450 employés de se rendre au bureau de Londres tous les jours de la semaine (soit 5 jours travaillés). Dans un email adressé au personnel la semaine dernière, le CEO de Nothing, Carl Pei, suggère que ceux qui ne pourront pas faire la transition du travail à distance devront quitter l’entreprise et « trouver un environnement où ils s’épanouiront ». Qu’en termes choisis ces choses là sont dites…

« Le travail à distance n’est pas compatible avec un niveau d’ambition élevé et une grande rapidité » affirme le CEO dans cet email. « Je sais que c’est une décision controversée qui ne conviendra peut-être pas à tout le monde, et il existe certainement des entreprises qui prospèrent dans des configurations de travail à distance ou hybrides », ajoute Pei, « Mais ce n’est pas adapté à notre type d’entreprise et cela ne nous aidera pas à réaliser pleinement notre potentiel en tant qu’entreprise. »

Pei continue de justifier sa décision sur LinkedIn, expliquant qu’il s’agit d’améliorer la collaboration et l’innovation dans les domaines du design, de l’ingénierie et de la fabrication, une synergie qui ne pourrait « pas bien fonctionner à distance ». On rappellera que la plupart de ces sociétés étaient parvenues à maintenir leur activité durant la pandémie de Covid-19 en exhortant leurs employés à continuer à travailler en télétravail, preuve que c’est tout à fait possible. Plusieurs études concluent aussi sur la plus grande productivité des travailleurs en télétravail par rapport à ceux qui restent bosser au bureau.