Odyssey 3D : Samsung annonce un moniteur gaming 3D relief… qui ne nécessite pas de lunettes spéciales

Samsung a profité du Gamescom pour annoncer officiellement l’Odyssey 3D, un moniteur gaming 3D relief sans lunettes. Cet appareil avait été présenté sous forme de prototype avancé lors du CES de début d’année. Le moniteur utilise un affichage à champ lumineux avec une lentille lenticulaire et une technologie de suivi oculaire pour créer un effet 3D sans lunettes spéciales. La caméra stéréo intégrée et la technologie propriétaire View Mapping ajustent continuellement l’image pour améliorer la perception de la profondeur, offrant ainsi une expérience de jeu immersive. L’Odyssey 3D sera disponible dans des tailles pouvant aller jusqu’à 37 pouces, et bien entendu les utilisateurs pourront activer ou désactiver la fonction 3D pour des sessions de jeu traditionnelles.



En plus de ses capacités 3D, l’Odyssey 3D dispose d’un panneau QLED 4K avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, affiche un temps de réponse de 1 ms et offre le support de l’AMD FreeSync. Le moniteur comprend un port DisplayPort 1.4 et deux ports HDMI 2.1, avec un support réglable en hauteur et inclinable pour un positionnement optimal. Samsung annonce que le moniteur sera disponible d’ici la fin de l’année, mais la société n’a pas encore révélé le prix du « bouzin » qui devrait logiquement être très conséquent compte tenu de la technologie embarquée et des tarifs habituels de la gamme Odyssey.