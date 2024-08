[Gamescom] Le phénomène Genshin Impact arrive enfin sur Xbox Series

Trop souvent délaissée par les éditeurs tiers – délaissée aussi par ses propres studios à vrai dire, qui semblent plus enthousiastes à l’idée de porter leurs productions sur PS5 – la plateforme Xbox poursuit un long chemin de croix sur cette gen, coincée entre la com catastrophique de Microsoft, le bashing persistant d’une bonne partie des médias spécialisés pour qui la console est une pinata. et un calendrier de gros jeux toujours aussi rachitique malgré les rachats et les trailers rutilants. La Gamescom aura tout de même été l’occasion d’une vraie satisfaction pour la console de Microsoft, soit l’arrivée sur Xbox Series, enfin, du phénomène Genshin Impact.



Le studio HoYoverse a en effet annoncé via un trailer que Genshin Impact sera disponible sur Xbox Series X et S le 20 novembre prochain. Les joueurs Xbox auront donc dû attendre plus de 4 ans avant que ce jeu ne débarque sur leur console, ce qui contraste fortement avec les quelques mois durant lesquels les joueurs PlayStation devront patienter pour se procurer Indiana Jones et le Cercle Ancien. Une illustration parfaite du problème… Ces considérations mises à part, on note que cette version Xbox bénéficiera au lancement des mêmes mises à jour, saisons, etc., que les autres versions mobiles/consoles/PC.