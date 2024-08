Paramount+ est désormais inclus avec les offres de Canal+

Les abonnés avec une offre Canal+ ont désormais le droit au service de streaming Paramount+, sans payer quoi que ce soit. En effet, l’accès est offert, il n’y a pas de surcoût.

Paramount+ débarque pour les abonnés de Canal+

C’est Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+, qui a annoncé la nouvelle aujourd’hui avec un message sur X (ex-Twitter). « Nouvel enrichissement majeur de l’offre Canal+ dès aujourd’hui. Après Apple TV+ inclus avec Canal+, Paramount+ désormais accessible à tous nos abonnés Canal+ sans frais supplémentaires », a-t-il écrit.

Ainsi, ceux qui ont un abonnement Canal+, Canal+ & Pass Coupes d’Europe, Canal+ Ciné Séries, Canal+ Sport ou Canal+ Friends & Family peuvent dès à présent profiter de Paramount+.

Il faut savoir que Paramount+ propose deux abonnements : Standard et Premium. Dans le cas de Canal+, la version incluse dans l’abonnement est l’offre Standard. Celle-ci propose les contenus en 1080p (Full HD) et un visionnage sur deux appareils à la fois. Elle coûte normalement 7,99€/mois. En face, l’abonnement Premium coûte 10,99€/mois et propose la 4K, le HDR, le Dolby Vision et le Dolby Atmos, ainsi que la possibilité de regarder le service de streaming sur quatre appareils à la fois.

Canal+ frappe en tout cas très fort, puisque le groupe propose plusieurs services de streaming avec ses abonnements, sans pour autant augmenter les prix. Les premières offres incluent ainsi Apple TV+ et Paramount+. À partir de l’abonnement Canal+ Ciné Séries, on retrouve ces deux-là, ainsi que Max et Netflix.