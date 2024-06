Netflix et Canal+ renouvellent leur partenariat pour diffuser les contenus

Cinq ans après un premier accord de distribution entre Netflix et Canal+, les deux groupes renouvellent leur partenariat pour le plus grand plaisir des abonnés à la chaîne cryptée.

Netflix reste sur Canal+

« Netflix a été le premier acteur du streaming à avoir intégré nos offres », a indiqué au Figaro Pascale Chabert, la directrice des acquisitions de contenus, grands comptes du groupe Canal+. « L’intégration de notre principal compétiteur nous a permis de réaliser avec succès le virage de l’agrégation. Netflix, avec qui nous avons noué une relation de confiance en développant des campagnes publicitaires innovantes et efficaces, a constitué la première pierre de l’édifice. Cette alliance nous a permis d’acquérir une grande légitimité en tant que plateforme, alors que Canal+ était considérée comme une simple chaîne linéaire », ajoute de son côté Émilie Pietrini, la directrice de la marque du groupe Canal+.

Pour sa part, Netflix fait valoir qu’il pourra « continuer à proposer aux spectateurs la richesse de son catalogue et introduire prochainement son offre Standard avec publicités », déclare Laurent Uguen, son directeur général du développement commercial. « Canal+ est un partenaire d’innovation produit, marketing et commerciale avec qui nous continuerons à imaginer de nouvelles offres et de nouvelles campagnes ».

Un succès auprès du public

Quel est le montant de l’accord de distribution entre Netflix et Canal+ ? Cette information reste privée. Pascale Chabert se contente seulement de dire que « ce qui est certain, c’est que nous ne faisons pas de deal s’il n’y a pas de retour sur investissement ».

L’accord est annoncé pour être sur une longue période, sans plus de précision à ce sujet. Il concerne la France, la Pologne et pourrait toucher d’autres territoires à l’avenir.

De fait, Canal+ peut continuer son rôle de super-agrégateur du marché audiovisuel. Il a signé avec Netflix, Disney+, Paramount+, Apple TV+ et Max (qui sera disponible le 11 juin en France). D’ailleurs, Netflix est la plateforme qui attire le plus. « Sans Netflix, certains téléspectateurs ne se seraient pas abonnés à Canal+. Ceux qui disposent de Netflix dans leur offre sont aussi plus satisfaits », assure Pascale Chabert.

D’autre part, l’offre Rat+ (qui intègre les différents services de streaming et qui concerne les moins de 26 ans) a attiré plus de 500 000 abonnés. « Netflix arrive en tête des contributeurs sur la cible jeune », explique Émilie Pietrini.