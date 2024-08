Fibre optique : Terralpha et Nokia établissent un record de débit en France, soit 800 Gb/s sur plus de 800 km

C’est un nouveau record dans l’hexagone : Terralpha et Nokia ont atteint un débit de 800 Gb/s sur une distance de plus de 800 km entre Bordeaux et Marseille, grâce à l’utilisation d’une technologie optique très avancée. Il s’agit d’une avancée majeure dans les technologies de communications optiques, qui positionne la startup Terralpha comme un leader dans le domaine, sachant que ces très hauts débits intéresseront forcément nombre de secteurs professionnels (santé, finance, recherche, interconnexion entre Datacenters, etc.); Ce débit record repose en partie sur les transpondeurs cohérents PSE-6s de Nokia, qui permettent non seulement d’améliorer la performance des réseaux, mais aussi de réduire la consommation énergétique et l’empreinte carbone tout en offrant aux clients finaux des services de communication beaucoup plus rapides et fiables.

Outre la vitesse du débit, les bénéfices attendus de cette technologie optique sont meilleure gestion des données, une réduction de la latence ainsi qu’une optimisation des ressources disponibles, ce qui contribue logiquement à une réduction de l’empreinte environnementale et à une amélioration de la connectivité, et ce même dans les zones les plus reculées. « Nous sommes heureux de cette collaboration avec Nokia qui démontre parfaitement la capacité de notre réseau à intégrer les dernières avancées en termes de transpondeurs. Ce projet est une étape clé, consolidant notre position de leader sur le marché grâce à des routes alternatives à faible latences et ouvrant la voie à de nouvelles opportunités pour nos clients » déclare Jean-Henri Antunes, le CTO de Terralpha.