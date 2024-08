Ce bras robot avec l’IA de DeepMind peut battre des joueurs au Ping-Pong

IA + robots, voilà sans doute le combo ultime. Et avant même de jouer au « Terminator », ces machines « intelligentes » pourront nous battre à plate couture… au Ping-Pong ! Un bras robotique couplé à l’IA de DeepMind, (à qui l’on doit Alpha Go, l’IA championne de Go) s’est avéré capable de battre la quasi totalité des joueurs de Ping-Pong débutants qui lui étaient présentés ! Le bras robot a affronté 29 joueurs humains de différents niveau, et 100% des joueurs débutants ont été atomisés tandis que 55% des joueurs de niveau intermédiaire ont subi une raclée. En revanche, face à des joueurs de bons niveaux, le robot a fini bredouille. Ce qui est remarquable ici, c’est la capacité du robot, grâce à l’IA, à s’adapter à des situations de jeu forcément changeantes, et ce à une vitesse proprement stupéfiante.



Tout n’est pas parfait bien sûr : le bras robot a du mal avec les balles hautes par exemple, mais la rapidité de réaction de la machine est réellement spectaculaire. Le pongiste de DeepMind semble montrer un futur où les Ia ne nous battront pas seulement aux jeux de l’esprit mais aussi dans les disciplines physiques. Il va falloir se préparer au choc…