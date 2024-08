Star Wars Outlaws : un trailer pour la version PC et les configurations recommandées

Star Wars Outlaws sort le 30 août prochain sur consoles new gen et PC, et Ubisoft s’est dit que ce serait le bon moment pour lâcher un trailer de la version PC qui montre les atouts techniques de cette version… à condition de disposer d’une machine suffisamment puissante. Ray-tracing, affichage DLSS, Global et Dynamic illumination, génération de frames, framerate élevé (fréquence d’affichage), upscale optimisé par le CPU, option d’affichage 16:9, il ne manque vraiment rien à l’appel, sachant que tous les paramètres visuels seront accessibles via un même menu de paramétrage.

Evidemment, il faudra un PC relativement costaud pour en profiter pleinement, comme en témoigne les recommandations de configurations PC pour le jeu (ce sont les chiffres d’Ubisoft) :

Minimum :

• Visual settings: 1080p/30 FPS/Low preset with upscaler set to quality

• GPU: GeForce GTX 1660 6GB / AMD RX 5600 XT 6GB / Intel Arc a750 8GB (ReBAR ON)

• CPU: INTEL® CORE™ i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600

• RAM: 16GB (dual-channel mode)

• OS: Windows 10/11 with DirectX 12

• Stockage SSD Storage: 65GB

Recommandé :

• Visual settings: 1080p/60 FPS/High preset with upscaler set to quality

• GPU: GeForce RTX 3060 8GB / AMD RX 6700 XT 12GB

• CPU: INTEL® CORE™ i5-10400 / AMD Ryzen 5 5600X

• RAM: 16GB (dual-channel mode)

• OS: Windows 10/11 with DirectX 12

• Stockage SSD: 65GB

Enthousiaste :

• Visual settings: 1440p/60 FPS/High preset with upscaler set to quality

• GPU: GeForce RTX 4070 12GB / AMD RX 6800 XT 16GB

• CPU: INTEL® CORE™ i5-11600K / AMD Ryzen 7 5800X

• RAM: 16GB (dual-channel mode)

• OS: Windows 10/11 with DirectX 12

• Stockage SSD: 65GB

Ultra :

• Visual settings: 4K/60 FPS/Ultra preset with upscaler set to quality

• GPU: GeForce RTX 4080 16GB / AMD RX 7900 XTX 24GB

• CPU: INTEL® CORE™ i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X3D

• RAM: 16GB (dual-channel mode)

• OS: Windows 10/11 with DirectX 12

• Stockage SSD: 65GB