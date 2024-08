Sydney Sweeney se serait vue proposer le rôle de la Chatte Noire pour Spider-Man 4 (de Sam Raimi ?)

C’est le retour d’une rumeur datant de plusieurs mois. Malgré l’échec de Madame Web, Sony souhaiterait faire quelque chose de l’énorme popularité de l’actrice Sydney Sweeney. Cette dernière se serait vue proposer le rôle de La Chatte Noire (Black Cat) pour le film Spider-Man. Cette rumeur court depuis le début de l’année en même temps qu’une autre « fuite » concernant le nom du réalisateur, qui ne serait autre que Sam Raimi, le directeur des trois premiers films Spider-Man avec Toby McGuire en vedette ! La Chatte Noire, de son vrai nom Felicia Hardy, a été initialement l’ennemie de Spidey (en tant que cambrioleuse) avant de devenir son alliée. L’un des rares pouvoir spécial de la Chatte Noire est sa capacité à porter la poisse à ses adversaires, ce qui est pour le moins original.

RUMOR Sydney Sweeney has been offered the role of ‘BLACK CAT’ for ‘SPIDER-MAN 4’ (@MyTimeToShineH) pic.twitter.com/c6tEbcnnQr — MarvelFilmNews (@MarvelNewsFilms) August 18, 2024

Parmi les autres rumeurs les plus probables, Tom Holland reprendrait le rôle de l’homme-araignée, là encore pour des raisons évidentes de popularité. La franchise Marvel est un tel « banger » que l’on voit mal en effet les studios prendre le risque de perturber cette mécanique à succès en changeant l’acteur principal… On rappellera aussi que tout récemment, Kevin Feige, le patron des Marvel Studios, avait confirmé qu’un pré-script était en cours de rédaction : « Amy [Pascal] et moi y travaillons. Nous avons des scénaristes qui vont bientôt nous livrer un brouillon. » avait déclaré Feige. Le scénario final serait écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, soit les scénaristes de Spider-Man : No Way Home.