Le smartphone ultra-fin et pliable en trois de Huawei refait parler de lui. Le dénommé Whylab a publié sur Weibo ce jeudi 15 août plusieurs clichés de Yu Chengdong, le CEO de Huawei Consumer Group, tenant en main ce qui semble bien être le fameux smartphone pliable en trois parties. Il y a évidemment de quoi avoir quelques doutes sur le « leak » tant les clichés donnent surtout l’impression d’une opération de com bien rodée. On imagine mal en effet le dirigeant de l’une des entreprises technologiques les plus puissantes au monde se balader avec un tout nouveau modèle pas encore officiellement annoncé… si l’objectif n’était pas justement d’officialiser en douce ce modèle (et de créer le buzz). A noter que la semaine dernière déjà, un autre cliché montrait Chengdong utilisant ce même mobile dans un avion.

Huawei's tri-fold phone shown by Mr. Yu Chengdong pic.twitter.com/hFCnKztuGZ — Mochamad Farido Fanani (@faridofanani96) August 9, 2024

L’appareil en question devrait disposer d’un écran de 10 pouces pliable donc en trois parties. Le lancement commercial du produit serait imminent, mais Huawei attend peut-être le pic du buzz pour lancer les invitations… Dès lors qu’il sera présenté officiellement, ce nouveau smartphone signé Huawei sera le premier à disposer d’un écran pliable en trois, et ce malmgré la présentation de plusieurs prototypes qui n’ont jamais aboutis (comme ceux de Xiaomi ou de TCL).