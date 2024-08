La Playdate a droit à une nouvelle coque officielle… en forme de boite à pizza

La toute mignonne console Playdate – qui dégage de vraies « vibes » de consoles Game&Watch évoluée avec la manivelle comme atout charme – a droit à une toute nouvelle coque officielle. et l’on peut parier que cette dernière va en faire craquer plus d’un. La coque en question a en effet le look d’une boite à pizza « vintage », et c’est absolument délicieux (la coque, pas la pizza). La société a envoyé un email à une mailing-list triée sur le volet (dont fait partie votre serviteur) : « Nous ne publierons pas d’informations sur ce produit sur les réseaux sociaux. Nous n’enverrons pas de communiqué de presse aux médias. Cette couverture en édition limitée est partagée en priorité avec vous, les abonnés à notre liste de diffusion Playdate. (Merci de vous être abonnés.) »

Le nouvelle coque est à croquer, au point qu’un journaliste d’Engadget affirme dans un article avoir commandé dans la foulée la petite console et sa coque « boite à pizza » (ce qui culmine au delà des 250 dollars si l’on compte les frais de port). La coque est proposée au prix de 29 dollars, à quoi il faut rajouter les frais de port et les taxes.