Grok-2 : l’IA de xAI (Elon Musk) peut maintenant générer des images

La société xAI d’Elon Musk annonce aujourd’hui la disponibilité de Grok-2 et Grok-2 Mini, la nouvelle version de son intelligence artificielle. C’est accessible dès maintenant en bêta pour ceux qui ont un abonnement payant sur le réseau social X.

Image générée avec Grok-2

Avec Grok-2, il est désormais possible de générer des images en fournissant un texte à l’IA. Il suffit de faire une requête et l’image va se générer en quelques secondes. Pour y arriver, xAI dit s’associer avec FLUX.1, un modèle d’IA de Black Forest Lab capable de proposer des contenus assez réalistes.

Plusieurs utilisateurs sur X ont déjà généré des images et on peut voir que c’est assez open bar. En effet, il n’y a pas de limitations particulières. À peu près toutes les requêtes sont acceptées, alors qu’il peut avoir des limites chez les services concurrents. Certains n’hésitent pas à notamment mettre en avant Kamala Harris et Donald Trump, quelques mois à peine avant l’élection présidentielle américaine.

Oh my god. Grok has absolutely no filters for its image generation. This is one of the most reckless and irresponsible AI implementations I've ever seen. pic.twitter.com/oiyRhW5jpF

— Alejandra Caraballo (@Esqueer_) August 14, 2024