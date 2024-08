Sonos se sépare d’une centaine d’employés après le fiasco du lancement de l’app

Sonos n’est toujours pas sorti de l’ornière. Le spécialiste des accessoires audio annonce le licenciement d’environ 100 employés, la plupart des réductions de postes ayant lieu dans la division marketing et le support client (dont un bureau à Amsterdam vient de fermer). Ce plan social a été décidé alors que l’entreprise continue de lutter contre les conséquences d’une refonte particulièrement compliquée de son application mobile, refonte qui est devenue la priorité absolue de l’entreprise. Le CEO de Sonos Patrick Spence a déclaré à plusieurs reprises que la résolution des nombreux bugs de l’application était prioritaire et cruciale, ce qui a même conduit au report de deux lancements de produits prévus pour plus tard cette année. Malgré les efforts entrepris, l’entreprise a donc été contrainte de réduire son personnel, ce qui semble à priori contradictoire avec l’objectif annoncé d’améliorer profondément l’application.

Les bugs de l’application sont si nombreux et importants que Sonos a nommé Thomas Conrad, membre du conseil d’administration, au poste de superviseur des améliorations de l’app et a confié à Nick Millington, directeur de l’innovation (qui a conçu le système Sonos original), la tâche de résoudre les points bloquants. Spence, qui est CEO depuis 2017, a reconnu lors d’une récente conf-call post-résultats que sa précipitation à lancer l’application s’était retournée contre lui. Ce dernier fait maintenant face à la colère grandissante de clients frustrés, et ce malgré un bilan largement positif concernant le lancement de nouveaux produits.