Omni One : Virtuix annonce enfin une date de commercialisation pour son tapis roulant VR

Enfin ! Virtuix a annoncé une date de commercialisation pour son très attendu tapis roulant VR Omni One, un accessoire à 2 595 dollars en développement depuis plus d’une décennie. Ce lancement fait suite à des années d’un développement compliqué, Virtuix ayant levé 40 millions de dollars de financement et suscité un intérêt considérable auprès de la communauté des utilisateurs de casques VR/XR, notamment parce que la locomotion en VR reste un problème largement non résolu par les accessoires disponibles actuellement. Pour rappel, le système Omni One permet aux utilisateurs de se déplacer en VR en marchant/courant sur place dans une sorte de soucoupe concave et en utilisant des chaussures spéciales.



« Avec la date de lancement officielle fixée au 10 septembre, nous sommes impatients d’accueillir les joueurs dans la communauté Omni One », a déclaré le CEO de Virtuix Jan Goetgeluk dans un communiqué. « Les réactions extrêmement positives de nos utilisateurs bêta ont alimenté notre enthousiasme, et nous avons hâte de lancer l’Omni One et de transformer l’expérience de jeu pour les joueurs de tous âges ». Le lancement de l’Omni One coïncide avec un intérêt croissant pour la réalité mixte, un secteur aujourd’hui essentiellement dynamisé par des sociétés comme Oculus/Meta, HTC et Apple. Les plus observateurs se souviennent sans doute que le système de Virtuix avait fait son apparition dans le film Ready Player One de Steven Spielberg. 3000 unités de l’accessoire ont été vendus durant la période de précommande.