Kraven The Hunter : une nouvelle bande-annonce bien sanglante et « Rated-R »

Le ton est donné : Kraven The Hunter (probablement « Kraven le Chasseur » lors de sa sortie dans les salles françaises), ne fera pas dans la dentelle habituelle et la censure proprette des productions Marvel issues du studio Disney. Kraven (Aaron Taylor Johnson) se montre impitoyable, et sa fureur se traduit par des accès de violence et du sang en cascade. Conséquence de ces gerbes d’hémoglobine, le film est classé « Rated-R » aux Etats-Unis, et l’on comprend aisément pourquoi. Russell Crowe incarne le père de Kraven, et le super-méchant Rhino est joué (ou plutôt « motion capturé ») par Alessandro Nivola. Une scène spectaculaire du trailer montre d’ailleurs Kraven en train de d’affronter ce boss de fin de niveau au milieu d’un troupeau de buffles en furie. Efficace.



Si l’annonce du film était très loin de convaincre les fans après la succession de bouses signées Disney, ce dernier trailer pourrait peut-être relancer un espoir que l’on se retrouve au moins avec un film d’action et de divertissement digne de ce nom. Il n’est toutefois pas certain que le surcroit de violence suffise en soi à attirer les spectateurs. Après tout, la saison 4 de The Boys est l’une des plus sanglantes de la série, ce qui ne l’empêche pas d’être majoritairement considérée par les fans et les critiques comme la moins bonne de toute (et de loin). Kraven le Chasseur sortira en salles le 18 décembre prochain.