SingularityNET fonce vers l’AGI (IA générale) avec un réseau de supercalculateurs

L’intelligence artificielle générale (AGI) est le graal de la recherche en IA, l’objectif ici étant de créer des machines capables de comprendre, d’apprendre et de s’adapter aux situations de manière similaire à un être humain, contrairement aux systèmes actuels qui sont spécialisés dans des tâches spécifiques (et qui ressemblent en fait à des systèmes experts dotés de la capacité de langage naturel). Pour atteindre cette AGI fantasmée, la société SingularityNET travaille sur la création d’un réseau de supercalculateurs conçu pour héberger et entraîner des architectures d’IA avancées (à base de réseaux de neurones profonds), capables d’analyser et d’extraire des informations de très vastes ensembles de données.

Ce giga-réseau de supercalculateurs facilitera un changement de paradigme vers l’apprentissage continu et l’automodification de l’IA, réduisant ainsi les besoins en données et en énergie pour améliorer les performances des modèles. En outre, ce réseau permettra de développer des systèmes multimodaux qui relient les comportements humains aux sorties multimédias, ouvrant ainsi la voie à des applications dans divers domaines comme la santé et la robotique. Sur le plan matériel, le supercalculateur modulaire de SingularityNET comprend des unités de traitement graphique (GPU) Nvidia L40S, des processeurs AMD Instinct et Genoa, et des systèmes GB200 Blackwell de Nvidia.

Le développement de l’AGI soulève cependant des préoccupations éthiques et de sécurité, étant donné sa capacité à évoluer de manière autonome (même si sur le fond rien n’empêche de débrancher la prise…). SingularityNET, en tant que membre de l’Artificial Super Intelligence Alliance, s’engage à développer une intelligence artificielle en open source pour assurer transparence et collaboration, garantissant que les avancées de l’AGI soient utilisées de manière responsable et bénéfique pour l’humanité tout entière.