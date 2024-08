Stalker 2 : 35 minutes de gameplay qui rassurent totalement

Stalker 2 est reporté au 20 novembre (restons optimistes), mais le studio GSC Game World a eu l’heureuse idée de satisfaire les fans déçus avec une vidéo de gameplay de 35 minutes ! Outre de nouvelles séquences (très convaincantes cette fois), cette vidéo est l’occasion d’entendre plusieurs des créateurs de ce second opus, soit la directrice artistique Mariia Grygorovych, le réalisateur Yevhen Grygorovych, l’architecte du monde Dzmitry Anoshka ou bien encore le directeur des cinématiques Ingwar Dovgoteles. La vidéo confirme que le jeu sera un véritable open world, très vaste (pas moins de 20 régions) et sans barrières artificielles ou presque.



La séquence de gameplay nous montre ensuite le survivant Skip (dirigé par le joueur) qui parcourt la région des Grand Marais. La carte du jeu est assez classique (affichage des missions primaires et secondaires comme dans tout bon monde ouvert), mais le nombre d’éléments à découvrir dans chaque zone semble rapprocher le FPS du rogue-lite par moment. Pour le reste, on retrouve ce mélange entre le survival et le jeu d’action pure dans des environnements aussi désolés que superbement modélisés. On apprend en outre que le jeu contient pas moins de 3 heures de cinématiques, et que l’aventure proposera de multiples embranchements avec à chaque fois des fins de jeu différentes. Enfin, un mode multijoueur sera disponible ultérieurement après la sortie du jeu le 20 novembre prochain, sur Xbox Series, PC et dans le Xbox Game Pass.