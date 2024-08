Google annonce l’arrêt de tous les comptes AdSense en Russie

Google a annoncé il y a quelques heures qu’il fermerait tous les comptes AdSense en Russie, mettant ainsi fin à la possibilité pour les créateurs de contenu russes, y compris les YouTubers, de monétiser leurs publications. Cette décision s’inscrit dans une escalade continue entre Google et les responsables russes, suite à une série de mesures prises par Google depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, notamment le blocage des publicités en provenance de Russie et la suspension de la monétisation de certains contenus jugés « trompeurs » ou propagandistes. Cette décision constitue évidemment un coup dur pour les créateurs russes qui comptaient sur AdSense pour leurs revenus, en particulier compte tenu de l’important trafic YouTube en Russie.

La fermeture d’AdSense en Russie fait directement suite à une nouvelle loi adoptée par le gouvernement russe au mois de mars dernier, une loi qui interdit la publicité sur les plateformes publiées par des agents étrangers. Malgré les difficultés et les pressions des autorités, YouTube est longtemps resté l’une des rares plateformes de liberté d’expression en Russie. L’avenir des contenus anti-Kremlin et d’autres formes de dissidence dans la région est désormais incertain, d’autant plus que la décision de mettre fin à la monétisation coïncide avec des informations faisant état de pannes de YouTube et de ralentissements du service dans le pays, ce qui compliquait déjà l’accès à l’information et à la création de contenus dans le pays.