TikTok dévoile les conversations de groupe jusqu’à 32 personnes

TikTok vient concurrencer WhatsApp, iMessage, Messenger et les autres messageries en proposant les conversations de groupe jusqu’à 32 personnes. Tout cela passe par l’application du réseau social et non une application différente.

Une messagerie de TikTok avec 32 personnes

Vous pouvez débuter une discussion de groupe en sélectionnant l’onglet « Boîte de réception », puis en appuyant sur « Chat ». Vient le moment où vous devez choisir les amis que vous souhaitez inclure et cliquez sur l’option dédiée pour commencer la discussion de groupe. Il existe quelques exceptions : par exemple, vous ne pouvez rejoindre une discussion de groupe que si vous êtes invité par des personnes que vous suivez en retour. De même, si vous n’autorisez personne sur la plateforme à vous envoyer des messages, vous ne recevrez aucune invitation.

Les règles sont également légèrement différentes pour les utilisateurs de moins de 18 ans : ils ne peuvent rejoindre un groupe de discussion que si celui-ci contient au moins une personne qui les suit en retour. Les adolescents qui créent une discussion de groupe doivent également vérifier et approuver manuellement les personnes qui les rejoignent.

En 2020, TikTok a désactivé les messages privés pour les utilisateurs ayant moins de 16 ans. Cependant, les personnes qui le souhaitent peuvent faire un tour dans les réglages du réseau social pour les activer manuellement.

Outre l’arrivée des conversations de groupe jusqu’à 32 personnes, TikTok annonce proposer à ses utilisateurs la possibilité d’utiliser des autocollants personnalisés. Seuls les utilisateurs majeurs peuvent créer et mettre en ligne des autocollants personnalisés.