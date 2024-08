Chernobylite 2 : Exclusion Zone : le jeu de survie post-apo s’annonce pour 2025

Il sera bien difficile de ne pas faire le rapprochement avec Stalker, et pourtant Chernobylite 2 : Exclusion Zone tentera de tracer à sa manière le sillon du post apo tendance « incident nucléaire ». Le jeu du studio The Farm 51 place le joueur dans la peau d’un aventurier à la recherche de chernobylite, un minerai aux propriétés étonnantes qui peut, entre autres, permettre de naviguer entre des portails interdimensionnels ou bien encore transformer la faune locale en êtres hostiles faits de métaux. Tout un programme.



Tenant largement du jeu de survie avec une bonne couche d’action par dessus, Chernobylite 2 : Exclusion Zone ne prétend pas concurrencer Stalker 2 sur le plan des graphismes et de la réalisation générale, mais son gameplay varié (action, survie, craft, diplomatie, etc.), son lore riche (et plus original qu’il n’y parait de prime abord), ses environnements diversifiés et plein de bonnes idées ici ou là pourront peut-être lui permettre d’exister face au AAA de GSC Game World.

Chernobylite 2 : Exclusion Zone sera disponible l’an prochain sur PC et consoles, sans autre précision sur la date.