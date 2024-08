Tango Gameworks (Hi-Fi Rush) ressuscite en étant racheté par Krafton (PUBG: Battlegrounds)

C’est inespéré : il y a quelques mois, Microsoft annonçait la fermeture du studio japonais Tango Gameworks, à qui l’on doit la franchise The Evil Within et l’excellent jeu d’action-aventure Hi-Fi Rush. Finalement, il s’avère que le studio échappera à la dissolution, l’éditeur sud-coréen Krafton (PUBG: Battlegrounds) venant d’annoncer le rachat de Tango Gameworks ainsi que des franchises du studio (dont Hi-Fi Rush à priori). Krafton collabore avec Xbox pour assurer une transition en douceur, permettant ainsi à l’équipe de Tango Gameworks de continuer à développer la propriété intellectuelle de Hi-Fi Rush et d’explorer de futurs projets (pour rappel, le studio travaillait sur deux projets au moment de l’annonce de sa fermeture).

L’annonce de la fermeture de Tango Gameworks avait suscité de nombreuses critiques, des critiques largement justifiées par le simple fait qu’Hi-Fi Rush était le jeu Xbox le mieux noté de l’année 2023. Le titre avait même reçu 5 nominations aux derniers Game Awards. Le rachat du studio par Krafton laisse toutefois des zones d’ombres : outre le montant du rachat, on ne sait pas si les franchises du studio déjà éditées par Xbox resteront la propriété de la firme de Redmond, et si ces dernières seront toujours présentes dans le Game Pass (on pense évidemment à Hi-Fi Rush, The Evil Within et Ghostwire: Tokyo). Une chose est sûre cependant : une suite à Hi-Fi Rush est désormais envisageable, et c’est en soi une sacrée bonne nouvelle !