Microsoft travaillerait sur un nouveau casque XR avec des dalles OLED signées Samsung

Microsoft serait sur le point de se relancer sur le marché de la XR. La firme de Redmond aurait conclu un partenariat avec Samsung afin de développer des panneaux OLED pour une nouvelle gamme de casques de réalité mixte, la production de masse étant prévue pour 2026 (on parle de centaines de milliers d’unités produites). L’appareil serait axé sur les jeux et les contenus vidéo en affichage XR 2D plutôt que sur un quelconque « métavers. ». Cette orientation laisse entendre que le casque de Microsoft pourrait être un concurrent du Vision Pro d’Apple, qui met également l’accent sur les vidéos (mais beaucoup moins sur les jeux en revanche…).

Les précédentes tentatives de Microsoft dans la réalité augmentée et virtuelle, comme le casque AR HoloLens et la gamme Windows Mixed Reality, se sont conclues par des résultats pour le moins mitigés : l’équipe HoloLens a été réduite et la gamme Windows Mixed Reality a été abandonnée l’an dernier. Samsung de son côté a annoncé un partenariat avec Google et Qualcomm pour un nouveau casque XR attendu d’ici la fin de cette année. Ce nouveau partenariat démontre en tout cas que le secteur de la XR reste particulièrement dynamique malgré la faiblesse de la base installée.