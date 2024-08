Samsung redémarre les livraisons du Galaxy Buds 3 Pro

Après un long retard du à des problèmes de contrôle qualité, les Galaxy Buds 3 Pro de Samsung commencent enfin à arriver chez les clients, et il est de nouveau possible d’en commander en ligne. Ces écouteurs de type « intras », présentés évidemment comme les meilleurs de Samsung à ce jour, sont équipés de l’intelligence artificielle Galaxy AI et d’un nouveau design. Quelques critiques ont cependant émergé concernant le nouveau design de l’accessoire (avec des « tiges »), design qui se rapproche énormément de celui des AirPods d’Apple. Pour rappel, peu après le lancement des Galaxy Buds 3 Pro, Samsung a interrompu les expéditions en raison de problèmes de fabrication, certains utilisateurs ayant signalé que les embouts en silicone étaient sujets à des déchirures. Toutes les livraisons en cours ont alors été suspendues le temps que le fabricant résolve ces problèmes.

Les expéditions des Galaxy Buds 3 Pro ont donc repris, et de nombreux utilisateurs aux États-Unis et en Europe rapportent qu’ils ont bien reçu leurs écouteurs. Certains clients attendent encore des notifications de la part de détaillants comme Best Buy concernant la disponibilité en stock, tandis que d’autres ont remarqué des changements dans leurs délais de livraison. Un petit accroc qui se finit bien au final, même si le lancement de l’accessoire en a été un peu entaché…

Les Galaxy Buds 3 Pro sont disponibles à la vente sur Amazon au prix de 250 euros.