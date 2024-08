Google aurait collaboré avec Meta pour diffuser des publicités ciblant des adolescents

L’information pourrait faire quelques remous. Si l’on en croit le Financial Times, Google a collaboré avec Meta pour diffuser des publicités ciblant les jeunes adolescents, bien que cela soit contraire à la politique interne de Google et aux règles en vigueur sur la protection des mineurs. Des documents ont révélé que Google avait travaillé sur un projet marketing visant à diffuser des publicités à destination des utilisateurs de YouTube âgés de 13 à 17 ans pour que ces derniers rejoignent Instagram. Bien que Google ait précédemment bloqué le ciblage publicitaire basé sur l’âge pour les utilisateurs de moins de 18 ans, des données interne indiquent que l’entreprise aurait exploité une faille en ciblant un groupe étiqueté comme « inconnu, » groupe qui comprenait de nombreux utilisateurs de moins de 18 ans.

La campagne marketing, développée avec l’agence de médias Spark Foundry, a été initialement lancée au Canada entre février et avril et étendue aux États-Unis au mois de mai. Il était prévu d’étendre ce type de diffusions à d’autres régions et à y inclure davantage d’applications de Meta, mais une enquête déclenchée par le Times aurait poussé Google à mettre fin au projet. Pris la main dans le pot de confiture, Google a prétendu n’y être pour rien et annonce lancer une enquête interne afin de vérifier les allégations du journal. Le géant américain a néanmoins reconnu une faille et mentionné qu’il prendrait des mesures supplémentaires pour empêcher les annonceurs ou les agences de contourner ses règles concernant les mineurs. Pour rappel, Meta est de son côté poursuivi en justice par 33 Etats américains qui l’accusent de recourir à des pratiques nocives à l’encontre des mineurs.