Ce robot a été conçu pour ramasser les mégots sur les plages (et c’est important)

Le robot VERO a des allures de Spot (le robot quadrupède de Boston Dynamics), mais ce dernier a été conçu pour une tâche très particulière : le ramassage des mégots sur la plage. Equipé de 4 tubes d’aspiration imprimés en 3D et d’une unité centrale de contrôle conçue par une startup italienne, VERO est capable de détecter et d’aspirer les mégots répandus sur la sable fin. Le problème est réel : l’humanité produirait chaque année 5 600 milliards de mégots dont une bonne partie finit dans les océans. Une énorme source de pollution donc (un seul mégot rejetterait 2 500 substances nocives dans l’eau), contre laquelle l’intervention de VERO parait soudainement un peu vaine malgré les moyens technologiques mis en place. Et comme on peut s’en douter, ces mégots constituent aussi un danger pour la biodiversité.



Au vu des volumes de pollution concernés, il faudrait sans doute des milliers de robots VERO pour venir à bout de tous les mégots sur toutes les plages du monde. Pour autant, cette intiative a au moins le mérite d’exister et de montrer que les robots quadrupèdes peuvent servir à autre chose qu’à surveiller les sites sensibles ou servir de « chiens » policiers.