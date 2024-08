Crash Bandicoot N. Sane Trilogy est disponible dans le Xbox Game Pass

C’est un joli coup, et à la forte teneur symbolique. Crash Bandicoot, le marsupial qui a longtemps été la mascotte de PlayStation, a débarqué il y a quelques heures dans le Xbox Game Pass ! Plus précisément, c’est la compilation Crash Bandicoot N. Sane Trilogy qui arrive dans le Store et le service par abonnement de Xbox. Avec ses graphismes largement modernisés et son affichage 4K, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy est une superbe Madeleine de Proust vidéoludique. Le jeu est disponible sur consoles Xbox Series et PC (via le Game Pass donc) ainsi que sur le Xbox Cloud Gaming.

Cette belle compilation regroupe les trois premiers jeux de la franchise, ainsi que le précise le descriptif endiablé du jeu sur le store Xbox : « Votre marsupial préféré, Crash Bandicoot™, est de retour ! Il est amélioré, enthousiasmé et prêt à danser dans la compilation N. Sane Trilogy ! Redécouvrez Crash Bandicoot comme jamais auparavant. Tournez, sautez, tapez et recommencez pour surmonter des défis épiques et vivre des aventures extraordinaires dans les trois jeux à l’origine de tout : Crash Bandicoot™, Crash Bandicoot™ 2 : Cortex Strikes Back et Crash Bandicoot™ 3 : Warped. Retrouvez Crash remasterisé en HD et préparez-vous, ça va WUMPER ! »