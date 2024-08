Firefox 129 améliore le mode lecture, les aperçus d’onglets et plus

Mozilla propose au téléchargement la version stable de Firefox 129 avec quelques nouveautés au rendez-vous. C’est l’occasion de les découvrir dans le détail.

Les nouveautés de Firefox 129

Firefox 129 améliore son mode lecture avec un menu « Texte et mise en page » amélioré qui comprend de nouvelles options pour l’espacement des caractères, l’espacement des mots et l’alignement du texte. Ces modifications offrent une expérience de lecture plus accessible selon Mozilla.

Toujours au niveau du mode lecture, une nouvelle section permet de choisir un thème avec des options supplémentaires de contraste et de gris. Vous pouvez également sélectionner des couleurs personnalisées pour le texte, l’arrière-plan et les liens dans l’onglet « Personnalisé ».

La mise à jour est aussi l’occasion d’avoir un aperçu des onglets quand vous les survolez avec votre souris. Attention toutefois : Mozilla précise que la fonctionnalité est en cours de déploiement. Certains l’ont dès maintenant, mais d’autres doivent attendre.

Parmi les autres nouveautés, on retrouve :

HTTPS remplace HTTP comme protocole par défaut dans la barre d’adresse sur les sites non locaux. Si un site n’est pas disponible via HTTPS, Firefox reviendra au HTTP.

Les enregistrements DNS HTTPS peuvent désormais être résolus avec le résolveur DNS du système d’exploitation sur certaines plateformes (Windows 11, Linux, Android 10 et ultérieur). Auparavant, cela nécessitait l’activation de la fonction DNS over HTTPS. Cette fonctionnalité permet d’utiliser HTTP/3 sans avoir besoin d’utiliser l’en-tête Alt-Svc, de mettre à niveau les requêtes vers le HTTPS lorsque l’enregistrement DNS est présent et de permettre une utilisation plus large de l’ECH.

Ajout de la prise en charge de plusieurs langues dans le même document parlé avec la fonction VoiceOver sur macOS

Le remplissage automatique des adresses est désormais activé pour les utilisateurs en France et en Allemagne.

Firefox 129 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.