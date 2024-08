Starliner : le retour des astronautes de nouveau reporté

C’est une histoire sans fin : la NASA a confirmé le report de sa mission Crew 9 à destination de la Station spatiale internationale, et a repoussé la date de lancement du 18 août (qui était déjà un report) au 24 septembre, à minima. L’agence spatiale américaine a invoqué une nécessité de « flexibilité opérationnelle » , le temps de finaliser les plans de retour pour le vol retour de l’équipage du Starliner de Boeing (actuellement amarré à l’ISS depuis plusieurs mois maintenant). Ce report permet en outre de mieux gérer le trafic en direction de la station spatiale, y compris un lancement Soyouz initialement prévu pour la mi-septembre.

La NASA se donne donc le temps nécessaire pour résoudre les nombreux problèmes du vaisseau spatial Starliner de Boeing, ce dernier ayant rencontré des soucis fuites d’hydrogène et de propulseurs défectueux lors de son trajet vers l’ISS. L’engin nécessite une mise à jour logicielle pour un éventuel désamarrage autonome dont la date n’a pas encore été fixée. Cette mise à jour est cruciale pour déterminer notamment s’il est plus sûr de ramener les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams sur Terre en utilisant un vaisseau spatial Crew Dragon à la place du Starliner.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, gardera en dernier recours le choix de la décision concernant l’équipage du Starliner : « J’ai surtout confiance puisque j’ai la décision finale. » a précisé Nelson lors de son point presse. Il va en effet être temps de trancher entre les différentes solutions possibles.