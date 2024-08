CrowdStrike : le ton monte entre Microsoft et Delta Airlines

Le ton monte entre Microsoft et Delta Airlines suite à l’énorme panne informatique liée à la mise à jour des outils serveurs de CrowdStrike. Il y a quelques jours, Delta Airlines, par la voix de son CEO Ed Bastian, a demandé à Microsoft et à CrowdStrike une compensation financière pour les pertes de sa société liées à la panne, soit un montant estimé à 500 millions de dollars ! La tonalité assez brutale de ces déclarations n’a pas vraiment satisfait Microsoft, qui vient de répondre de façon presqu’aussi tranchante : « Microsoft compatit avec Delta et ses clients concernant l’impact de l’incident CrowdStrike. Mais votre lettre et les commentaires publics de Delta sont incomplets, faux, trompeurs et préjudiciables à Microsoft et à sa réputation », déclare Mark Cheffo, spécialiste des litiges travaillant pour le compte de Microsoft. Ambiance…

Accusé par le CEO de Delta Airlines d’être moins sérieux qu’Apple en termes de sécurisation de ses serveurs, Microsoft a de son côté une tout autre version de l’incident :« Même si le logiciel de Microsoft n’a pas causé l’incident CrowdStrike, Microsoft est immédiatement intervenu et a offert son aide à Delta gratuitement après la panne du 19 juillet », précise la missive de Cheffo. Et le spécialiste en litiges de surenchérir : « Chaque jour qui a suivi, du 19 juillet au 23 juillet, les employés de Microsoft ont réitéré leurs offres d’aide à Delta. Chaque fois, Delta a refusé les propositions d’aide de Microsoft, bien que Microsoft n’aurait pas facturé cette assistance à Delta. » Delta aurait même indiqué à Microsoft que « tout allait bien »... juste avant d’annuler plus de 1600 vols !

Plus étonnant encore, Satya Nadella en personne (le CEO de Microsoft) aurait envoyé un mail au CEO de Delta Ed Bastian… qui n’aurait jamais répondu. Au final, Microsoft renverse la charge de l’accusation, et juge que si Delta n’a pas voulu de son aide, c’est tout simplement parce que l’avionneur n’aurait « apparemment pas modernisé son infrastructure informatique ». Voilà qui doit piquer un peu sur les bords… et qui rassure : les CEO des grosses sociétés de la tech restent avant tout des hommes… qui peuvent avoir leur moment de coup de sang et de colère à froid.